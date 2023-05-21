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Ломаченко - Хэйни: судейские записки

Боксер с украинским паспортом забрал только пять раундов.
Сегодня, 09:51
Ломаченко - Хэйни / Getty Images
Ломаченко - Хэйни / Getty Images

В ночь на 21 мая состоялся бой, в котором Девин Хэйни сохранил за собой чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF в легком весе против Василия Ломаченко.

В Сеть попали также судейские записки этого боя. Хоть боксер с украинским флагом и доминировал в ринге, судьи отдали ему всего пять раундов.

Судья №1: 113-115
Судья №2: 112-116
Судья №3: 113-115

Отметим, ключевым в этом противостоянии стал 12-й раунд, в котором Хэйни победил на всех карточках.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко судейские записки девин хэйни

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Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя
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