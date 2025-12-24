iSport.ua
Арсенал - Кристал Пэлас 1:1, пен. 8:7: обзор матча и результат игры 23.12.2025

"Канониры" одолели соперника в серии послематчевых пенальти.
Сегодня, 00:25       Автор: Игорь Мищук
Арсенал прошел Кристал Пэлас в Кубке лиги / Getty Images
Во вторник, 23 декабря, лондонский Арсенал принимал на своем поле Кристал Пэлас в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги.

Основное время игры соперники завершили вничью 1:1 после двух поздних голов, а победу в серии пенальти праздновали подопечные Микеля Артеты.

В первом тайме Арсенал владел ощутимым преимуществом, но так и не сумел поразить ворота гостей. Во второй половине встречи Кристал Пэлас удалось немного выровнять игру, но все же "канониры" смогли повести в противостоянии благодаря автоголу. После подачи с углового Риккардо Калафиори пробил головой в защитника, удар Юрриена Тимбера также был неудачным, однако мяч от Максанса Лакруа залетел в сетку.

Тем не менее уже в компенсированное время Кристал Пэлас сумел вырвать ничейный результат своим единственным в этом поединке ударом в створ ворот. После навеса со штрафного Марк Геи успешно сыграл на добивании.

Судьбу путевки в полуфинал соперники определяли в серии послематчевых пенальти, которая растянулась на восемь ударов с каждой стороны. "Канониры" все свои попытки реализовали, а решающую и еще одну ошибку после автогола допустил Лакруа, не суме переиграть Кепу Аррисабалагу.

В полуфинале Кубка лиги Арсенал встретится с Челси. Другую путевку в финал между собой разыграют Ньюкасл и Манчестер Сити.

Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас 1/4 финала Кубка лиги

Арсенал - Кристал Пэлас 1:1 (пен. 8:7)

Голы: Лакруа, 80 (аг) - Геи, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 3.24 - 0.90
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 25 - 8
Удары в створ: 7 - 1
Угловые: 8 - 2
Фолы: 9 - 12

Арсенал: Кепа - Тимбер, Салиба, Калафиори, Льюис-Скелли - Эзе (Эдегор, 67), Нергор, Мерино - Мадуэке (Сака, 67), Жезус (Райс, 86), Мартинелли (Троссар, 59).

Кристал Пэлас: Бенитес - Лакруа, Геи, Канво (Клайн, 46) - Ричардс (Хьюз, 75), Лерма, Уортон, Митчелл (Соса, 90+11) - Пино (Уче, 86), Нкетиа (Девенни, 46) - Матета.

Предупреждение: Кепа.

