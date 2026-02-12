Ливерпуль минимально одолел Сандерленд

С первых минут команды не отсиживались в обороне. "Черные коты" сделали ставку на загрузку верховыми мячами, а мерсисайдцы – на быстрые розыгрыши. Но в большинстве своем эти выпады завершались уверенной игрой защитников.

Действительно острые моменты пошли после получаса игрового времени. Сначала Руфс в прыжке парировал дальний удар Вирца. А следующий выстрел немца полетел в штангу. А перед перерывом хавбек еще раз не переиграл голкипера.

Повел Ливерпуль на 61-й минуте. Помог "красным" стандартам. Салах подал угловой в центр вратарской, откуда ван Дейк головой отправил мяч в сетку.

Гости могли удвоить преимущество, но в контратаке впоследствии Экитике отправил мяч мимо ворот. Сандерленд же создал разве что полумоменты. В конце концов, отыграться "черные коты" не сумели.

Ливерпуль с победой в активе поднялся на 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе мерсисайдцев теперь 42 очка. Сандерленд же остался на 11-й строчке (36 пунктов).

Статистика матча Сандерленд – Ливерпуль 26-го тура чемпионата Англии

Сандерленд – Ливерпуль – 0:1

Гол: ван Дейк, 61

Ожидаемые голы (xG): 0.66 -1.94

Владение мячом: 43 % - 57 %

Удары: 11 - 23

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 3 - 11

Фолы: 8 - 10

