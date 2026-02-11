iSport.ua
Манчестер Сити разгромил Фулхэм

"Горожане" одержали домашнюю победу.
Вчера, 23:24       Автор: Антон Федорцив
Манчестер Сити / Getty Images
Подопечные Хосепа Гвардиолы захватили инициативу со старта. Самым активным в дебюте был Фоден. Сначала он с рикошетом отправил мяч выше ворот, а затем не пробил Лено низовым ударом.

Повел Манчестер Сити после экватора тайма. Гол пришел с правого фланга. Нунес выполнил навес в штрафную, Берге сбросил мяч прямо под удар Семеньо, а тот в падении направил сферу в сетку.

"Коттеджеры" могли сразу отыграться, но с выстрелом Уилсона справился Доннарумма. Зато свой момент реализовали "горожане". О'Райли сыграл в стенку с тем же Семеньо и с острого угла перебросил мяч над кипером.

А на 39-й минуте Холанд точным ударом с линии штрафной сделал счет разгромным. Фулхэм создал моменты перед перерывом. Смит-Роу не успел замкнуть дальнюю штангу, а Хименес головой не переиграл Доннарумму.

Во второй половине остроты ощутимо стало меньше, так что цифры на табло не изменились. Манчестер Сити остался на 2-й строчке в Премьер-лиге (53 очка). Тем временем Фулхэм идет в середине турнирной таблицы (34 пункта).

Статистика матча Манчестер Сити – Фулхэм 26-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0
Голы: Семеньо, 24, О'Райли, 31, Холанд, 39

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 1.14
Владение мячом: 56 % - 44 %
Удары: 13 - 14
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 4 - 4
Фолы: 8 - 10

 

