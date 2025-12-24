НХЛ: Сиэтл обыграл Лос-Анджелес, Эдмонтон разгромил Калгари
В ночь на среду, 24 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли 13 поединков.
Результаты матчей НХЛ за 23 декабря
Торонто - Питтсбург - 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
1:0 - 9" В. Нюландер
1:1 - 9" Раст (Летанг, Кросби)
2:1 - 13" Маччелли (Майерс, В. Нюландер)
3:1 - 27" Лоренц
3:2 - 31" Макгроарти
3:3 - 41" Манта (Брэзо, Уозерспун)
4:3 - 51" Доми (В. Нюландер, Экман-Ларссон)
5:3 - 57" Макмэнн (Доми)
6:3 - 58" В. Нюландер (Найз, Таварес)
Детройт - Даллас - 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
1:0 - 9" ван Римсдайк (Эдвинссон, Расмуссен)
1:1 - 30" Хинтц (Робертсон, Рантанен)
1:2 - 39" Бенн (Грицковиан, Дюшен)
2:2 - 43" Финни (Зайдер, Рэймонд)
2:3 - 51" Джонстон (Рантанен, Хейсканен)
3:3 - 55" Ларкин (Рэймонд, ван Римсдайк)
4:3 - 61" Ларкин (Рэймонд, Зайдер)
Айлендерс - Нью-Джерси - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 - 15" Пеши (Мерсер, Хишир)
1:1 - 32" Хольмстрем
2:1 - 58" Пелек (Хольмстрем, Ли)
Оттава - Баффало - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 - 15" Байрэм (Данн, Гринуэй)
1:1 - 17" Грейг (Жиру)
1:2 - 26" Эстлунд (Так, Байрэм)
2:2 - 29" Штюцле (Козенс, Батерсон)
2:3 - 61" Байрэм (Самуэльссон, Маклауд)
Вашингтон - Рейнджерс - 3:7 (0:1, 3:1, 0:5)
0:1 - 14" Рэддиш (Шнайдер, Бродзински)
1:1 - 21" Карлсон (Леонард, Протас)
2:1 - 28" Строум (Леонард, Макмайкл)
2:2 - 31" Кайлле (Трочек, Зибанеджад)
3:2 - 32" Протас (Лапьер, Милано)
3:3 - 48" Рэддиш (Лаба, Кайлле)
3:4 - 49" Лафреньер (Морроу, Панарин)
3:5 - 53" Трочек (Перро, Бродзински)
3:6 - 57" Панарин (Лафреньер, Зибанеджад)
3:7 - 58" Трочек (Рэддиш, Кайлле)
Бостон - Монреаль - 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
0:1 - 11" Блэйз (Добсон, Хатсон)
1:1 - 12" Хуснутдинов (Лорей)
2:1 - 19" Стивс (Арвидссон, Пастрняк)
2:2 - 21" Демидов
2:3 - 47" Болдук (Хатсон, Сузуки)
2:4 - 48" Кофилд (Демидов, Добсон)
2:5 - 50" Сузуки (Добсон, Слафковски)
2:6 - 52" Слафковски (Хатсон)
Каролина - Флорида - 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)
1:0 - 4" Робинсон (Нюстрем, Ахо)
2:0 - 21" Свечников (Дж.Стаал)
2:1 - 43" Миккола (Райнхарт, Луостаринен)
2:2 - 46" Канин (Экблад, Грегор)
2:3 - 47" Лунделль (Луостаринен, Райнхарт)
2:4 - 50" Беннетт (Экблад, Грир)
2:5 - 55" Джонс (Маршан, Райнхарт)
Миннесота - Нэшвилл - 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
1:0 - 7" Фэйбер (Штурм, К. Хьюз)
1:1 - 14" О′Райлли (Стэмкос, Евангелиста)
1:2 - 17" Йоси (Форсберг, О′Райлли)
2:2 - 21" Эрикссон Эк (Капризов, Юханссон)
2:3 - 61" Стэмкос (Бланкенбург, Хаула)
Чикаго - Филадельфия - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 - 10" Конекны (Кутюрье, Зеграс)
0:2 - 31" Кэйтс (Драйсдейл, Конекны)
1:2 - 38" Донато (Левшунов, Гризлик)
1:3 - 57" Грундстрем (Ристолайнен, Кутюрье)
Эдмонтон - Калгари - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
1:0 - 6" Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар)
1:1 - 15" Уигар (Баклунд)
2:1 - 19" Драйзайтль (Макдэвид, Хайман)
3:1 - 21" Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
4:1 - 31" Хайман (Макдэвид)
5:1 - 45" Драйзайтль (Макдэвид, Хайман)
Колорадо - Юта - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 - 27" Жирар
Лос-Анджелес - Сиэтл - 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
0:1 - 21" Эберли (Стивенсон, Бенирс)
0:2 - 27" Годро (Махура, Толванен)
0:3 - 36" Майерс (Толванен, Олексяк)
1:3 - 36" Фиала
2:3 - 48" Кузьменко (Даути, Кларк)
Вегас - Сан-Хосе - 7:2 (5:0, 1:1, 1:1)
1:0 - 1" Хауден (Смит, Боумэн)
2:0 - 9" Марнер (Дорофеев, Хэнифин)
3:0 - 11" Сиссонс (Саад, Колесар)
4:0 - 15" Гертл (Дорофеев)
5:0 - 18" Стоун (Корчак, Барбашев)
5:1 - 26" Селебрини (Тоффоли)
6:1 - 38" Смит (Боумэн, Корчак)
7:1 - 45" Марнер (Барбашев, Стоун)
7:2 - 48" Граф (Веннберг, Тоффоли)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!