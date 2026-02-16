iSport.ua
Винисиус рассказал о трудностях с соблюдением диеты

Бразилец раскрыл гастрономические слабости.
Сегодня, 00:53       Автор: Антон Федорцив
Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор признался в любви к сладкому. Звезда "сливочных" вынужден слушаться эксперта по питанию, сообщает Madrid Xtra.

"У меня есть нутрициолог, который решает, что я должен есть. Я соблюдаю диету, но моя слабость – это сладости... Шоколад, десерты.

Я ужинаю, потом два часа играю на PlayStation, а после этого снова начинаю хотеть есть. Эти сладости… Мне приходится есть фрукты, и это сложно, но это выбранная нами жизнь", – заявил бразилец.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт нападающего с Реалом действует до лета 2027 года. Переговоры о пролонгации продвигаются тяжело.

Тем временем Атлетико разгромно проиграл Райо Вальекано в дерби Мадрида.

