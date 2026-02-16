Винисиус рассказал о трудностях с соблюдением диеты
Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор признался в любви к сладкому. Звезда "сливочных" вынужден слушаться эксперта по питанию, сообщает Madrid Xtra.
"У меня есть нутрициолог, который решает, что я должен есть. Я соблюдаю диету, но моя слабость – это сладости... Шоколад, десерты.
Я ужинаю, потом два часа играю на PlayStation, а после этого снова начинаю хотеть есть. Эти сладости… Мне приходится есть фрукты, и это сложно, но это выбранная нами жизнь", – заявил бразилец.
В нынешнем сезоне Винисиус провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт нападающего с Реалом действует до лета 2027 года. Переговоры о пролонгации продвигаются тяжело.
Тем временем Атлетико разгромно проиграл Райо Вальекано в дерби Мадрида.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!