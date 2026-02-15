iSport.ua
Яремчук дебютировал за Лион в победе над Ниццей

Украинец провел первые минуты за "ткачей".
Вчера, 23:55       Автор: Антон Федорцив
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Лион одержал уверенную победу над Ниццей в 22-м туре французской Лиги 1. Форвард сборной Украины Роман Яремчук впервые попал в заявку команды Паулу Фонсеки на матч.

Нападающий начал поединок на скамейке запасных. На поле Яремчук появился на 81-й минуте. На тот момент "ткачи" вели 2:0 с голами Толиссо и Нартея. Счет больше не изменился.

За отведенное время Яремчук выполнил шесть передач с точностью 83 %. Также украинец трижды потерял мяч и однажды сфолил. Форвард проиграл два единоборства внизу и выиграл две верховые дуэли.

Напомним, украинец Александр Зинченко получил жуткую травму за амстердамский Аякс.

