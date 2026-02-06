Фонсека раскрыл сроки появления Яремчука в Лионе

Украинец скоро будет в обойме.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вскоре присоединится к французскому Лиону. Главный тренер "ткачей" Паулу Фонсека рассказал о состоянии зимнего новичка команды, сообщает официальный сайт клуба.

"Роман Яремчук присоединится к команде на следующей неделе", – заявил португальский специалист.

Лион арендовал украинца перед дедлайном. Соглашение рассчитано до конца сезона. Во второй половине января форвард попал в лазарет с повреждением.

Напомним, ранее Фонсека объяснил мотивы подписания Яремчука из пирейского Олимпиакоса.

