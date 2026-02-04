iSport.ua
Футбол

Малиновский попросил бывшего одноклубника позаботиться об Яремчуке, тот ответил

Украинцы поддерживают друг друга.
Сегодня, 05:15       Автор: Василий Войтюк
Яремчук и Малиновский / Getty Images
Яремчук и Малиновский / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский объявился в комментариях в Instagram под постом французского Лиона, где они представили Романа Яремчука.

Футболист Дженоа обратился к своему бівшему партнеру по бельгийскому Генку Клинтону Мате, который выступает за Лион.

"Клинтон, позаботься о моем бомбардире, пожалуйста", - написал Малиновский, отметив Мату и Яремчука.

"Ха-ха-ха, да, не переживай, он в хороших руках!", - ответил защитник. 

Напомним, что Яремчук перешел в Лион на правах аренды с правом выкупа из греческого Олимпиакоса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский Роман Яремчук

