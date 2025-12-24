НБА: Леброн не спас Лейкерс, Флэгг обеспечил победу над Денвером
В ночь на среду, 24 декабря, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли 14 матчей.
Результаты матчей НБА за 23 декабря
Филадельфия - Бруклин - 106:114 (27:27, 30:36, 20:26, 29:25)
Филадельфия: Эмбиид (27), Джордж (19), Макси (13), Маккейн (10+9 подборов), Уокер (5) - старт; Драммонд (12+13 подборов), Гордон (12), Бона (4), Эдвардс (4), Брум (0), Лаури (0), Саллис (0).
Бруклин: Портер (28), Демин (20), Клекстон (16+10 подборов), Клауни (13), Мэнн (4) - старт; Шарп (9+11 подборов+6 передач), З. Уильямс (9), Мартин (7), Траоре (5), Вольф (3).
Шарлотт - Вашингтон - 126:109 (24:31, 38:34, 30:25, 34:19)
Шарлотт: Болл (23+9 передач), Миллер (20), Книппел (19), Диабате (12+18 подборов), Бриджес (10+9 подборов+9 передач) - старт; Джеймс (13), Секстон (12), Салон (11), Грин (3), Мэнн (3), Макнилли (0), Коннотон (0).
Вашингтон: Миддлтон (16), Макколлум (14), Кулибали (14), Сарр (7+11 подборов+4 блок-шота), Джордж (2+6 передач) - старт; Бегли (15), Джонсон (12), Шэмпени (10+9 подборов), Кисперт (9), Кэррингтон (6), Бренем (2), Райли (2), Вукчевич (0), Джонсон (0), Гилл (0).
Атланта - Чикаго - 123:126 (36:30, 32:25, 37:37, 18:34)
Атланта: Джонсон (24+9 подборов+10 передач+5 потерь), Янг (22+15 передач), Александер-Уокер (21), Оконгву (10+7 подборов), Рисаше (10+7 подборов) - старт; Крейчи (19), Ньюэлл (13+7 подборов), Уоллес (2), Кеннард (2).
Чикаго: Уайт (24+7 потерь), Вучевич (21+10 подборов), Гидди (19+11 подборов+15 передач+7 потерь), Бузелис (15), Окоро (8) - старт; Коллинз (10+7 подборов), Хертер (9+7 подборов), Джонс (9), Досунму (6), Смит (5), Уильямс (0).
Индиана - Милуоки - 94:111 (20:26, 24:33, 24:27, 26:25)
Индиана: Сиакам (15+9 подборов), Нембхард (14+6 передач), Матурин (13), Хафф (9+7 подборов), Томпсон (3) - старт; Макконнелл (16+6 передач), Мэтьюз (6), Ферфи (6), Уокер (4), Вайзмен (3), Джонс (3), Джексон (2), Брэдли (0), Питер (0).
Милуоки: Портер (24), Кузма (15+7 подборов+5 потерь), Портис (14+9 подборов), Тернер (10), Грин (4) - старт; Ролинз (23+7 подборов), Симс (6+7 подборов), Трент (5), Г. Харрис (5), Энтони (3), Джексон (2), Коффи (0), Нэнс (0).
Кливленд - Новый Орлеан - 141:118 (32:22, 37:38, 41:31, 31:27)
Кливленд: Митчелл (27), Мэррилл (22+7 передач), Аллен (14+9 подборов), Уэйд (11), Гарленд (10+8 передач) - старт; Тайсон (18), Брайант (15+7 подборов), Портер (12+8 подборов+8 передач), Хантер (10), Томлин (2), Проктор (0).
Новый Орлеан: Куин (21+7 подборов), Мерфи (14), Фирс (11), Бэй (11), Макгауэнс (8+7 подборов) - старт; Уильямсон (26), Хоукинс (7), Мисси (7), Альварадо (6), Пиви (5), Маткович (2).
Майами - Торонто - 91:112 (16:21, 28:30, 23:31, 24:30)
Майами: Пауэлл (17+6 передач), Уиггинс (14), Адебайо (9+12 подборов), Уэйр (5+9 подборов), Митчелл (3) - старт; Хакес (21), Смит (10), Якучионис (7), Фонтеккьо (5), Джонсон (0), Гарднер (0).
Торонто: Барнс (27+8 подборов), Куикли (18+7 передач), Мамукелашвили (14+7 передач), Ингрэм (12), Агбаджи (5) - старт; Беттл (11), Мюррей-Бойлс (11+12 подборов), Шед (8), Уолтер (4), Дик (2).
Даллас - Денвер - 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27)
Даллас: Флэгг (33+9 подборов+9 передач), Дэвис (31+9 подборов), Маршалл (15), Нембхард (11+7 передач), Харди (10) - старт; Уильямс (9), Рассел (9), Калеб Мартин (9), Гэффорд (4).
Денвер: Дж. Мюррей (31+7 подборов+14 передач), Йокич (29+7 подборов+14 передач), К. Джонсон (8), Джонс (6), Уотсон (4) - старт; Хардуэй (23), Б. Браун (13+7 подборов), Стротер (8), Валанчюнас (8), Пикетт (0), Джонс (0).
Миннесота - Нью-Йорк - 115:104 (31:28, 27:24, 27:27, 30:25)
Миннесота: Эдвардс (38), Рэндл (25), Дивинченцо (11+8 передач), Гобер (11+16 подборов), Конли (8) - старт; Хайленд (9), Рид (8+11 подборов), Кларк (5), Шеннон (0).
Нью-Йорк: Таунс (40+13 подборов+5 потерь), Коллек (20+11 подборов+8 передач), Бриджес (15), Харт (12+15 подборов+8 передач+6 потерь), Робинсон (2+7 подборов) - старт; Кларксон (10), Диавара (3), Хукпорти (2), Маккалар (0), Дадье (0), Эвбуомван (0).
Сан-Антонио - Оклахома - 130:110 (31:29, 27:31, 29:22, 43:28)
Сан-Антонио: Касл (24), Барнс (20), Вассел (17), Корнет (8), Фокс (6+9 передач) - старт; К. Джонсон (25), Вембаньяма (12), Шэмпени (4+10 подборов), Харпер (4+10 передач+5 перехватов), Уотерс (3), Бийомбо (2), Маклафлин (2), Брайан (2), Олиник (1).
Оклахома: Гилджес-Александер (33+8 передач), Джейлен Уильямс (17+8 передач), Дорт (15), Хартенштайн (8+12 подборов), Холмгрен (7) -старт; К. Уильямс (10), Джо (8), Уоллес (4), Уиггинс (3), Янгблад (3), Карузо (2), Барнгайзер (0), Карлсон (0).
Финикс - Лейкерс - 132:108 (29:26, 38:31, 45:29, 20:22)
Финикс: Брукс (25), Букер (21+11 передач), Уильямс (18+9 подборов), Гиллеспи (16+8 передач), О'Нил (12) - старт; Буэй (14), Гудвин (8), Флемминг (7), Игодаро (5), Данн (4+7 подборов), Малуач (2), Хейс-Дэвис (0).
Лейкерс: Джеймс (23+6 передач), Смарт (14+6 передач), Смит (12), Эйтон (12+10 подборов), Ларевия (12) - старт; Ривз (17), Тьерро (6), Вандербилт (5), Кнехт (3), Хейс (2), Клебер (2), Джеймс-младший (0), Маньон (0).
Юта - Мемфис - 128:137 (31:37, 36:32, 34:40, 27:28)
Юта: Филиповски (25+13 подборов), Джордж (24), Бейли (17), Михайлюк (9), Лав (6) - старт; Хендрикс (21), Клейтон (10), Коллиер (8+9 передач+5 потерь), Сенсабо (4), Уильямс (4).
Мемфис: Альдама (37+7 передач), Джарен Джексон (21+7 подборов), Джексон (18+9 подборов), Уэллс (12), Спенсер (11+13 передач) - старт; Лендейл (17+8 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Проспер (8), Колоко (2), Машак (0), Смолл (0+7 передач).
Портленд - Орландо - 106:110 (21:25, 29:38, 30:26, 26:21)
Портленд: Авдия (25+8 передач), Шарп (22), Мюррей (13), Камара (10), Клинган (8+14 подборов) - старт; Лав (17), Сиссоко (5), Ян Ханьсен (4), Рупер (2), Рит (0).
Орландо: Бейн (23), Блэк (22+7 подборов+6 передач), Джонс (16+7 передач), Картер (14+7 подборов), Банкеро (12) - старт; Айзек (9), Пенда (8), Кейн (4), Ричардсон (2), Ховард (0).
Сакраменто - Детройт - 127:136 (24:37, 34:38, 39:40, 30:21)
Сакраменто: Дерозан (37+7 передач), Уэстбрук (27+8 подборов), Ачиува (15+11 подборов), Рейно (8), Мюррей (2) - старт; Клиффорд (14), Шредер (10), Монк (9), Кардуэлл (5+7 подборов), Эллис (0).
Детройт: Харрис (24), Каннингем (23+7 подборов+12 передач+6 перехватов+10 потерь), Дюрант (23+14 подборов), Томпсон (19+7 подборов), Д. Робинсон (9) - старт; Стюарт (16), Грин (9), Айви (8), Леверт (5).
Клипперс - Хьюстон - 128:108 (29:35, 34:23, 35:24, 30:26)
Клипперс: Леонард (41+8 подборов), Харден (29+6 передач), Коллинз (13), Данн (11), Б. Лопес (5) - старт; Сендерс (13), Батюм (6), Миллер (4), Богданович (3), Нидерхойзер (3), Браун (0), Кристи (0).
Хьюстон: Дюрант (22), Томпсон (19+9 подборов), Шенгюн (19+11 подборов+6 передач), Смит (16), Окоги (0) - старт; Шеппард (8), Тейт (7), Исон (7), А. Холидей (3), Грин (3), Капелла (2), Адамс (2), Дэвисон (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!