Кросби поднялся в десятке ассистентов НХЛ всех времен

Лидер Пингвинз не устает обновлять достижения.
Сегодня, 09:42       Автор: Антон Федорцив
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

Форвард Питтсбурга Сидни Кросби оформил ассист в противостоянии с Торонто (3:6). Канадец поднялся на 8-е место в списке лучших ассистентов за всю историю, сообщает официальный сайт НХЛ.

Теперь в активе капитана Пингвинз 1080 результативных передач (1388 матчей). Кросби опередил звезду 90-х Адама Уотса (1079 ассистов). Следующий ориентир ветерана – легенда Сан-Хосе Джо Торнтон (1109 передач).

Рекордсмен НХЛ по ассистам – Уэйн Грецки. "Великий" оформил 1963 результативные передачи в регулярках лиги. Ему же принадлежит рекорд по результативным передачам в регулярках и плей-офф (2221 ассист).

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

