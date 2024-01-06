Кубок африканских наций: расписание и результаты матчей

Кубок африканских наций (Кубок Африки) - главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). Самый первый турнир прошел в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ.

История турнира

Изначально число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получал право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечетные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.

Первый розыгрыш турнира

Первый турнир прошел в 1957 году в столице Судана Хартуме при участии всего трех сборных: Египта, Судана и Эфиопии. Турнир выиграли египтяне. В финальном матче они со счетом 4:0 победили Эфиопию, причем все четыре мяча забил один футболист - Эль Диба.

Участие в турнире планировала и сборная Южной Африки. Она должна была сыграть в полуфинале с Эфиопией, но южноафриканцы соглашались прислать команду, состоявшую только из белых или только из черных игроков.

КАФ же требовала прислать смешанную команду. В итоге Южная Африка отказалась от участия в турнире и вышла из КАФ. До своего повторного включения в Конфедерацию в 1992 году ЮАР не принимала участия в международных соревнованиях на Африканском континенте.

Действующим победителем КАН является сборная Алжира, победившая в 2019 году в финале сборную Сенегала со счетом 1:0. Единственный гол был забит еще на второй минуте встречи нападающим Аль-Садда Багдадом Бунеджахом.

Самой титулованной сборной Кубка является сборная Египта - египтяне принимали участие в турнире 24 раза (тоже рекорд), и в семи случаях они праздновали победу. На втором месте по победам идет сборная Камеруна (19 участий, 5 побед), на третьем - Гана (22 участия, 4 победы).

Лучшим бомбардиром в истории КАН является легендарный камерунский нападающий Самюэль Это'о - на его счету 18 голов. Следом идут ивуариец Лоран Поку (14 голов), и нигериец Рашиди Йекини (13 голов).

Кубок африканских наций-2023

Данный розыгрыш станет уже 34-м в истории КАН, и состоится он в Кот-д’Ивуаре. Изначально за проведение турнира боролись три страны: Алжир, Кот-д’Ивуар и Гвинея. В итоге выиграла заявка Кот-д’Ивуара, а Гвинея получила право на проведение Кубка африканских наций-2023.

Но из-за вспыхнувших восстаний в Камеруне Египет взялся провести Кубок африканских наций-2019. Таким образом все последующие турниры были смещены на два года: Камерун примет в 2021 году, Кот-д’Ивуар - в 2023 году, а Гвинея примет турнир в 2025 году.

Из-за мировой пандемии коронавируса проведение турнира с 2020 года было перенесено на 2021 год. Однако 30 июня 2021 года состоялось экстренное заседание исполнительного комитета КАФ, во время которого было принято решение о переносе даты проведения турнира на январь-февраль 2022 года из-за все того же коронавируса.

Регламент турнира

В Кубке африканских наций-2022 года примет участие 24 страны, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды каждой группы вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место, проходят в 1/8 финала.

Групповой этап стартует 9 января и продлится до 20 января. 1/8 финала пройдет с 23 по 26 января, 1/4 финала - 29 и 30 января, полуфиналы - 2 и 3 февраля, матч за третье место и финал состоятся 6 февраля.

Команды в группе ранжируются в соответствии с очками (3 очка за победу, 1 очко за ничью, 0 очков за поражение), и при равном количестве очков применяются следующие критерии тай-брейка для определения рейтинга (статья 74 Положения):

Очки в матчах среди равных команд; Разница мячей в личных встречах между равными командами; Голы в матчах среди равных команд; Если более двух команд имеют равное количество очков и после применения всех вышеуказанных критериев все еще остается равным, все вышеперечисленные критерии применяются исключительно к этому подмножеству команд; Разница мячей во всех групповых матчах; Голы во всех групповых матчах; Жеребьевка.

Расписание

Групповой этап

Группа А:

13 января. Кот-д’Ивуар - Гвинея-Бисау

14 января. Нигерия - Экваториальная Гвинея

18 января. Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау

18 января. Кот-д’Ивуар - Нигерия

22 января. Экваториальная Гвинея - Кот-д’Ивуар

22 января. Гвинея-Бисау - Нигерия

Группа В:

13 января. Египет - Мозамбик

14 января. Гана - Кабо-Верде

18 января. Египет - Гана

19 января. Кабо-Верде - Мозамбик

22 января. Мозамбик - Гана

22 января. Кабо-Верде - Египет

Группа С:

15 января. Сенегал - Гамбия

15 января. Камерун - Гвинея

19 января. Сенегал - Камерун

19 января. Гвинея - Гамбия

23 января. Гвинея - Сенегал

23 января. Гамбия - Камерун

Группа D:

15 января. Алжир - Ангола

16 января. Буркина-Фасо - Мавритания

20 января. Алжир - Буркина-Фасо

20 января. Мавритания - Ангола

23 января. Ангола - Буркина-Фасо

23 января. Мавритания - Алжир

Группа E:

16 января. Тунис - Намибия

16 января. Мали - ЮАР

20 января. Тунис - Мали

21 января. ЮАР - Намибия

24 января. ЮАР - Тунис

24 января. Намибия - Мали

Группа F: