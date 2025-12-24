"Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о потенциальных соперниках бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам функционера, британцу не обязательно ждать поединка с Тайсоном Фьюри, а уже сейчас можно встретиться в ринге с Мозесом Итаумой, а если он действительно стремится снова взять титул, пусть дерется с обладателем пояса WBO Фабио Уордли.

"Если он действительно хочет драться, пусть дерется с Мозесом Итаумой, дерется сейчас. Пусть дерется с Фабио Уордли сейчас. Хочешь вернуть титул чемпиона мира? Дерись с Уордли. Сделай это завтра, подпиши контракт завтра.

Если он ответит согласием, я приеду к нему домой. Я заскочу туда прямо сейчас. В день Рождества я заскочу туда, и мы заключим сделку. Конечно, я сделаю это. Почему бы этого не сделать?

Ты хочешь драться за титул чемпиона мира - дерись с Фабио Уордли. Если нет, хочешь ждать Тайсона, жди Тайсона.

Все эти люди продолжают говорить, что ему нужны какие-то особые условия, чтобы снова выйти на бой за титул чемпиона мира. Нет, он уже не новичок, не так ли? Он уже давно в деле, он двукратный чемпион мира. Прыгай обратно в ринг. Вот тебе Уордли - еще один парень, который вообще не имел любительского опыта", - сказал Уоррен в комментарии The Stomping Ground.

