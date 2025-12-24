iSport.ua
Русский Українська

"Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли

Фрэнк Уоррен считает, что Эй Джею нужно подтвердить свое стремление снова стать чемпионом.
Сегодня, 00:58       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о потенциальных соперниках бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам функционера, британцу не обязательно ждать поединка с Тайсоном Фьюри, а уже сейчас можно встретиться в ринге с Мозесом Итаумой, а если он действительно стремится снова взять титул, пусть дерется с обладателем пояса WBO Фабио Уордли.

Читай также: "Это важнее боя с Фьюри": Промоутер Джошуа желает устроить ему титульный поединок

"Если он действительно хочет драться, пусть дерется с Мозесом Итаумой, дерется сейчас. Пусть дерется с Фабио Уордли сейчас. Хочешь вернуть титул чемпиона мира? Дерись с Уордли. Сделай это завтра, подпиши контракт завтра.

Если он ответит согласием, я приеду к нему домой. Я заскочу туда прямо сейчас. В день Рождества я заскочу туда, и мы заключим сделку. Конечно, я сделаю это. Почему бы этого не сделать?

Ты хочешь драться за титул чемпиона мира - дерись с Фабио Уордли. Если нет, хочешь ждать Тайсона, жди Тайсона.

Все эти люди продолжают говорить, что ему нужны какие-то особые условия, чтобы снова выйти на бой за титул чемпиона мира. Нет, он уже не новичок, не так ли? Он уже давно в деле, он двукратный чемпион мира. Прыгай обратно в ринг. Вот тебе Уордли - еще один парень, который вообще не имел любительского опыта", - сказал Уоррен в комментарии The Stomping Ground.

Ранее промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен Фабио Уордли

Статьи по теме

"Наши юристы преследуют нескольких": Промоутер Пола ответил на обвинения о постановочности боя с Джошуа "Наши юристы преследуют нескольких": Промоутер Пола ответил на обвинения о постановочности боя с Джошуа
"Настроен вернуться": Промоутер рассказал о состоянии Пола после тяжелого поражения от Джошуа "Настроен вернуться": Промоутер рассказал о состоянии Пола после тяжелого поражения от Джошуа
Промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа Промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа
Кристал Пэлас спасся на последних минутах, но не сумел выбить Арсенал из Кубка лиги Кристал Пэлас спасся на последних минутах, но не сумел выбить Арсенал из Кубка лиги

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
"Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли
Европа00:25
Кристал Пэлас спасся на последних минутах, но не сумел выбить Арсенал из Кубка лиги
Вчера, 23:58
Другие страны23:58
Кубок африканских наций-2025: Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия обыграла Танзанию, Тунис одолел Уганду
Бокс23:45
"Наши юристы преследуют нескольких": Промоутер Пола ответил на обвинения о постановочности боя с Джошуа
Другие страны23:08
Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб
Европа22:29
Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ
Биатлон21:54
"Только в субботу соревновались": Мандзин отреагировал на смерть норвежского биатлониста
Европа21:15
Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере
Другие страны20:41
Балотелли может продолжить карьеру в составе аутсайдера второго дивизиона ОАЭ
Биатлон20:02
Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK