Промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился информацией о возвращении его клиента в ринг и потенциальном бое против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера отметил, что в этой ситуации важную роль будет играть достойная финансовая сторона вопроса, чтобы его подопечный согласился на поединок.

"Увидим ли мы Фьюри снова в ринге? Думаю, что да. Он намекнул. Он сказал, что хочет драться. Он сказал, что именно это он хочет сделать. Просто сейчас уточняются условия сделки.

Бой с Джошуа в 2026 году? Да. Этот бой состоится летом, в конце лета, потому что он сам сказал, что проведет еще один бой. Тайсон не собирается сидеть сложа руки. Если он собирается драться, то он сам выберет поединок.

При условии, что Тайсон получит то, о чем просил, бой с Джошуа произойдет. Если он этого не получит, забудьте даже о первом гонге. Вы должны заплатить этому мужчине столько, сколько, по его мнению, он стоит. Если он не получит то, чего стоит, то вы даже пресс-конференцию не получите, не говоря уже о первом гонге", - сказал Уоррен в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Напомним, что Джошуа бросил вызов Фьюри после своей победы над Джейком Полом.

