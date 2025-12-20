"Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа после своей досрочной победы над блогером Джейком Полом бросил вызов на бой Тайсону Фьюри.

Британский боксер призвал соотечественника подтвердить серьезность своих намерений встретиться в ринге.

"Я дам этому бомжу восемь недель. И 24 часа на подписание контракта. Посмотрим, мужик ли он. Эй Джей здесь, жадное пузо", - заявил Джошуа.

В свою очередь промоутер боксера Эдди Хирн отметил, что они готовы устроить этот поединок без промежуточных боев.

"Мы можем сделать это прямо сейчас. Никаких промежуточных боев. Если Тайсон готов и Эй Джей готов, нам не нужно драться в феврале или марте. Думаю, это он считает, что ему нужен промежуточный бой", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее Джошуа также прокомментировал победу над Полом.

