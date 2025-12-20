"Он падал, но продолжал подниматься": Джошуа прокомментировал победу над Полом

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал победу над Джейком Полом.

Напомним, что накануне ЭйДжей нокаутировал блогера в шестом раунде.

Однако Джошуа заявил, что нужно отдать должное Полу, который не побоялся выйти против него на ринг и даже неплохо держался.

Жаль, что я не смог вырубить Джейка в самом начале. Но сегодня мы увидели, что у него есть дух. Он стойкий парень, старался изо всех сил. Многие боксеры отказывались выходить со мной в ринг, а Джейк сделал это. Он падал, но продолжал подниматься. Снимаю перед ним шляпу. Но если Джейк хочет оставаться на высоком уровне в тяжелом весе, ему придется работать усерднее. В этом дивизионе очень сложно править

