Промоутер встретился с Джошуа и сделал заявление о его будущем после аварии
Представитель британского экс-чемпиона поддержал своего подопечного.
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, провел время со своим подопечным и высказался о его будущем после смертельной аварии, в которой погибли два его тренера.
По словам представителя британского боксера, пока его клиенту нужно время, чтобы вернуться к нормальной жизни.
"Было здорово сегодня пообщаться с Энтони Джошуа. Его стойкость и сила вдохновляют. Потеря тяжелая, и ему потребуется время, чтобы восстановиться, но он сказал, что искренне благодарен за всю поддержку и любовь, проявленную к Латцу и Сине", - написал Хирн в Instagram.
