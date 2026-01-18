iSport.ua
Промоутер встретился с Джошуа и сделал заявление о его будущем после аварии

Представитель британского экс-чемпиона поддержал своего подопечного.
Сегодня, 13:55       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, провел время со своим подопечным и высказался о его будущем после смертельной аварии, в которой погибли два его тренера.

По словам представителя британского боксера, пока его клиенту нужно время, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Читай также: "Не осознавал, насколько они особенные": Джошуа сделал заявление о погибших тренерах

"Было здорово сегодня пообщаться с Энтони Джошуа. Его стойкость и сила вдохновляют. Потеря тяжелая, и ему потребуется время, чтобы восстановиться, но он сказал, что искренне благодарен за всю поддержку и любовь, проявленную к Латцу и Сине", - написал Хирн в Instagram.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри высказался о бое с Джошуа на фоне трагичной аварии.

