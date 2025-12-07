"Король должен вернуться": Фьюри заинтриговал неожиданным заявлением

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который якобы в очередной раз завершил профессиональную карьеру, сделал заявление в соцсетях.

У себя в Instagram британский боксер оставил сообщение, заявив, что направляется в следующий год, и намекнув на возможное возвращение.

"Король должен вернуться на свой трон. Существует долгая и одинокая дорога, по которой могу пройти только я, но после долгих и тяжелых битв меня ждет бессмертие.

Боги сражаются с армией из одного человека. Битву выиграл более двух тысяч лет назад человек по имени Иисус. В честь его святого имени я иду вперед. 2026", - написал Фьюри.

Напомним, ранее Турки Аль аш-Шейх анонсировал два боя Энтони Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри.

