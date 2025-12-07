iSport.ua
Русский Українська

"Король должен вернуться": Фьюри заинтриговал неожиданным заявлением

Британский экс-чемпион поделился мыслями о своем ближайшем будущем.
Сегодня, 14:08       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который якобы в очередной раз завершил профессиональную карьеру, сделал заявление в соцсетях.

У себя в Instagram британский боксер оставил сообщение, заявив, что направляется в следующий год, и намекнув на возможное возвращение.

Читай также: Промоутер Фьюри высказался о его планах на следующий год

"Король должен вернуться на свой трон. Существует долгая и одинокая дорога, по которой могу пройти только я, но после долгих и тяжелых битв меня ждет бессмертие.

Боги сражаются с армией из одного человека. Битву выиграл более двух тысяч лет назад человек по имени Иисус. В честь его святого имени я иду вперед. 2026", - написал Фьюри.

Напомним, ранее Турки Аль аш-Шейх анонсировал два боя Энтони Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

Статьи по теме

"Я помогу ему": Усик высказался о шансах Джошуа в бою с Фьюри "Я помогу ему": Усик высказался о шансах Джошуа в бою с Фьюри
"Спасибо, что сделал меня успешным": Фьюри обратился к Кличко в десятую годовщину победы над ним "Спасибо, что сделал меня успешным": Фьюри обратился к Кличко в десятую годовщину победы над ним
Промоутер Уоррен раскрыл условия боя Фьюри с Джошуа Промоутер Уоррен раскрыл условия боя Фьюри с Джошуа
Промоутер Фьюри высказался о его планах на следующий год Промоутер Фьюри высказался о его планах на следующий год

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер выиграла гонку преследования в Эстерсунде, мужчины пасьютом закроют первый этап
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: заключительные матчи УПЛ перед зимней паузой, дуэль Ваната и Цыганкова с Эльче, а также битва Наполи и Ювентуса
просмотров

Последние новости

Биатлон16:15
Биатлон-2025/2026: Хаузер выиграла гонку преследования в Эстерсунде, мужчины пасьютом закроют первый этап
Биатлон16:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
Биатлон15:58
Хаузер стала победительницей пасьюта в Эстерсунде, Чалык - вне зачетной зоны
Украина15:25
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, Металлист 1925 встретится с Вересом, а Рух - с Полесьем
Украина15:08
Кривбасс дома одержал разгромную победу над Александрией
ЧМ-202614:57
Тренер Испании успокоил болельщиков. Карвахаль и Ямаль уладят конфликт лично
Другие страны14:48
Месси признан MVP Кубка МЛС-2025
НБА14:42
Защитник Сакраменто обновил личный рекорд
Бокс14:08
"Король должен вернуться": Фьюри заинтриговал неожиданным заявлением
Европа14:06
Ключевой защитник Боруссии рассматривает переход в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK