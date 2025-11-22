Промоутер Фьюри высказался о его планах на следующий год

Представитель британца ответил, может ли тот возобновить карьеру.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о возможном возвращении в ринг своего клиента, который якобы ушел на пенсию.

Представитель британского боксера отметил, что сейчас его подопечный размышляет о планах на следующий год и только от него будет зависеть, готов ли он возобновить карьеру ради поединка с Энтони Джошуа.

"Честно говоря, я не разговаривал с ним несколько недель. Он решает, что будет делать в следующем году. Увидим, что будет в следующем году.

Ведет ли Турки переговоры с Фьюри о бое с Джошуа? Честно говоря, я не могу сейчас вдаваться в подробности. Не могу вам сообщить. Это бой, который все хотят увидеть, но все зависит от того, хочет ли Тайсон провести его", - сказал Уоррен в комментарии Pro Boxing Fans.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри.

