iSport.ua
Русский Українська

Промоутер Фьюри высказался о его планах на следующий год

Представитель британца ответил, может ли тот возобновить карьеру.
Вчера, 00:26       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о возможном возвращении в ринг своего клиента, который якобы ушел на пенсию.

Представитель британского боксера отметил, что сейчас его подопечный размышляет о планах на следующий год и только от него будет зависеть, готов ли он возобновить карьеру ради поединка с Энтони Джошуа.

Читай также: "Если Турки реализует свой план": Промоутер Джошуа сообщил, когда может состояться бой с Фьюри

"Честно говоря, я не разговаривал с ним несколько недель. Он решает, что будет делать в следующем году. Увидим, что будет в следующем году.

Ведет ли Турки переговоры с Фьюри о бое с Джошуа? Честно говоря, я не могу сейчас вдаваться в подробности. Не могу вам сообщить. Это бой, который все хотят увидеть, но все зависит от того, хочет ли Тайсон провести его", - сказал Уоррен в комментарии Pro Boxing Fans.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом
"Невероятная история": Промоутер Уордли оценил его повышение до статуса чемпиона после отказа Усика "Невероятная история": Промоутер Уордли оценил его повышение до статуса чемпиона после отказа Усика
"Это неизбежно": Промоутер Уордли заявил о скором санкционировании боя с Усиком "Это неизбежно": Промоутер Уордли заявил о скором санкционировании боя с Усиком
Турки анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри Турки анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK