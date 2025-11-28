"Спасибо, что сделал меня успешным": Фьюри обратился к Кличко в десятую годовщину победы над ним

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свой бой против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Владимира Кличко.

В честь десятой годовщины своей победы над украинцем британский боксер записал в Instagram видеообращение к нему.

"Сегодня исполнилось десять лет, целое десятилетие с тех пор, как я сверг с трона многолетнего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко.

28 ноября 2015 года. В тот вечер я сказал, что сегодня Тайсон Фьюри войдет в историю как легенда. Это было перед боем. И я победил и сделал то, что сделал.

Я праздновал это каждый день, Владимир. В течение десяти лет. Спасибо, Влад, за то, что сделал меня мультимиллионером, очень успешным человеком и многократным чемпионом мира", - сказал Фьюри.

Напомним, что в 2015 году Фьюри одолел Кличко единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские титулы.

