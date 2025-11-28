iSport.ua
Русский Українська

"Спасибо, что сделал меня успешным": Фьюри обратился к Кличко в десятую годовщину победы над ним

Британский боксер поделился эмоциями от удачного выступления против украинского чемпиона.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Фьюри одолел Кличко / Getty Images
Фьюри одолел Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свой бой против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Владимира Кличко.

В честь десятой годовщины своей победы над украинцем британский боксер записал в Instagram видеообращение к нему.

Читай также: Промоутер Фьюри высказался о его планах на следующий год

"Сегодня исполнилось десять лет, целое десятилетие с тех пор, как я сверг с трона многолетнего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко.

28 ноября 2015 года. В тот вечер я сказал, что сегодня Тайсон Фьюри войдет в историю как легенда. Это было перед боем. И я победил и сделал то, что сделал.

Я праздновал это каждый день, Владимир. В течение десяти лет. Спасибо, Влад, за то, что сделал меня мультимиллионером, очень успешным человеком и многократным чемпионом мира", - сказал Фьюри.

Напомним, что в 2015 году Фьюри одолел Кличко единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские титулы.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл условия боя Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри

Статьи по теме

Промоутер Уоррен раскрыл условия боя Фьюри с Джошуа Промоутер Уоррен раскрыл условия боя Фьюри с Джошуа
Промоутер Фьюри высказался о его планах на следующий год Промоутер Фьюри высказался о его планах на следующий год
Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом
Турки анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри Турки анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK