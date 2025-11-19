iSport.ua
Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом

Британский экс-чемпион решил задеть своего соотечественника.
Сегодня, 11:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал свой прогноз на бой между еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

Британский боксер, вероятно, решил подколоть своего соотечественника и потенциального соперника, заявив, что шоумен одержит досрочную победу.

Читай также: Пол озвучил амбициозный план в случае победы над Джошуа

"Пол победит нокаутом", - написал Фьюри в Instagram.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

Ранее глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Фьюри.

