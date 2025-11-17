iSport.ua
Русский Українська

Пол озвучил амбициозный план в случае победы над Джошуа

Боксирующий шоумен рассчитывает выйти на большой поединок.
17 ноября, 19:44       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По мнению шоумена, в случае победы над британцем он сможет рассчитывать на то, чтобы получить бой за звание чемпиона мира.

Читай также: Бой Джошуа и Пола официально подтвержден

"Это не симуляция искусственного интеллекта. Это Судный день. Это профессиональный бой в супертяжелом весе против элитного чемпиона мира в расцвете сил.

Когда я выиграю в Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут и никто не сможет лишить меня возможности побороться за титул чемпиона мира.

Всем моим хейтерам - это то, чего вы хотели. Народ Великобритании, извините. В пятницу, 19 декабря, в Майами, в прямом эфире на Netflix, факел будет передан, а британский Голиаф будет усыплен", - приводит слова Пола Sky Sports.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

Ранее бывший чемпион предостерег Пола перед боем с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

Статьи по теме

Кроуфорд был готов драться с Полом, но блогер договорился с Джошуа Кроуфорд был готов драться с Полом, но блогер договорился с Джошуа
Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK