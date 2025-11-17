Пол озвучил амбициозный план в случае победы над Джошуа

Боксирующий блогер Джейк Пол поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По мнению шоумена, в случае победы над британцем он сможет рассчитывать на то, чтобы получить бой за звание чемпиона мира.

"Это не симуляция искусственного интеллекта. Это Судный день. Это профессиональный бой в супертяжелом весе против элитного чемпиона мира в расцвете сил.

Когда я выиграю в Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут и никто не сможет лишить меня возможности побороться за титул чемпиона мира.

Всем моим хейтерам - это то, чего вы хотели. Народ Великобритании, извините. В пятницу, 19 декабря, в Майами, в прямом эфире на Netflix, факел будет передан, а британский Голиаф будет усыплен", - приводит слова Пола Sky Sports.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

