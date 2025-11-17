Бой Джошуа и Пола официально подтвержден
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) свой ближайший бой проведет против боксирующего блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).
Стороны окончательно договорились о поединке, который должен состояться 19 декабря в Майами, США.
Будущий бой анонсировал официальный транслятор события Netflix.
При этом, как сообщалось ранее, поединок не будет выставочным, а получит официальный статус боя в супертяжелой весовой категории.
Yes, it’s real.— Netflix (@netflix) November 17, 2025
JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/zG4RSqsTxU
Напомним, что Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда потерпел поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа.
Пол ранее планировал в ноябре драться с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, однако у боксера возникли проблемы с законом из-за очередного обвинения в избиении девушки.
Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Тайсоном Фьюри.
