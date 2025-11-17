Бой Джошуа и Пола официально подтвержден

Транслятор анонсировал поединок экс-чемпиона и блогера на декабрь.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) свой ближайший бой проведет против боксирующего блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

Стороны окончательно договорились о поединке, который должен состояться 19 декабря в Майами, США.

Будущий бой анонсировал официальный транслятор события Netflix.

При этом, как сообщалось ранее, поединок не будет выставочным, а получит официальный статус боя в супертяжелой весовой категории.

Yes, it’s real.



JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/zG4RSqsTxU — Netflix (@netflix) November 17, 2025

Напомним, что Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда потерпел поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа.

Пол ранее планировал в ноябре драться с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, однако у боксера возникли проблемы с законом из-за очередного обвинения в избиении девушки.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх анонсировал два боя Джошуа в следующем году, намекнув на поединок с Тайсоном Фьюри.

