iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Даллас потерял звезду команды до конца сезона

Канадец не поможет Старз на финише кампании.
Сегодня, 13:53       Автор: Антон Федорцив
Тайлер Сегин / Getty Images
Тайлер Сегин / Getty Images

Форвард Далласа Тайлер Сегин не вернется на лед в сезоне 2025/26. Техасцы внесут канадца в список травмированных на длительный срок, утверждает инсайдер Эллиотт Фридман в X.

В декабре форвард прооперировал колено. Временный отказ от Сегина позволит Старзу высвободить 9,85 млн долларов в зарплатном фонде. Скорее всего, Даллас постарается устроить громкий обмен.

В нынешней кампании Сегин успел сыграть 27 поединков регулярки. В свой актив он записал 7 шайб и 10 результативных передач. Статистика канадца в прошлом сезоне – 13 голов, 16 ассистов.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Старс Тайлер Сегин

Статьи по теме

НХЛ: Анахайм дожал Вашингтон, Вегас обыграл Нью-Джерси НХЛ: Анахайм дожал Вашингтон, Вегас обыграл Нью-Джерси
Финалист Западной конференции НХЛ неожиданно уволил тренера Финалист Западной конференции НХЛ неожиданно уволил тренера
НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада
НХЛ, плей-офф: Даллас совершил камбэк против Эдмонтона и повел в финале Запада НХЛ, плей-офф: Даллас совершил камбэк против Эдмонтона и повел в финале Запада

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Ньюкаслом, Малиновский - с Интером, а также немецкое дерби
просмотров

Последние новости

Украина16:57
Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
Европа16:22
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи
Украина15:48
Полесье уверенно переиграло ЛНЗ
Европа15:01
Наполи нацелился на марокканского вингера
Шахматы14:49
ФИДЕ вернула в рейтинг поклонника войны против Украины
Теннис14:39
Стали известны обладатели уайлд-кард на турнире в Индиан-Уэллсе
Формула 114:15
Пиастри представил специальный шлем для Гран-при Австралии
Теннис14:10
Калинина пробилась в финал "челленджера" в Анталье
НХЛ13:53
Даллас потерял звезду команды до конца сезона
Европа13:51
Ливерпуль лидирует в гонке за приобретение хавбека ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK