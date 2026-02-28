Даллас потерял звезду команды до конца сезона

Канадец не поможет Старз на финише кампании.

Форвард Далласа Тайлер Сегин не вернется на лед в сезоне 2025/26. Техасцы внесут канадца в список травмированных на длительный срок, утверждает инсайдер Эллиотт Фридман в X.

В декабре форвард прооперировал колено. Временный отказ от Сегина позволит Старзу высвободить 9,85 млн долларов в зарплатном фонде. Скорее всего, Даллас постарается устроить громкий обмен.

В нынешней кампании Сегин успел сыграть 27 поединков регулярки. В свой актив он записал 7 шайб и 10 результативных передач. Статистика канадца в прошлом сезоне – 13 голов, 16 ассистов.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

