НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада

В ночь на понедельник, 26 мая, в рамках плей-офф НХЛ состоялся третий матч финала Западной конференции Кубка Стэнли между Эдмонтоном и Далласом.

Ойлерз одержали убедительную победу 6:1 над соперником и повели в противостоянии со счетом 2-1.

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Результат матча НХЛ за 25 мая

Эдмонтон – Даллас – 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Бушар (Кулак, Нюджент-Хопкинс), 2:0 – 14 Макдэвид (Хайман, Нюджент-Хопкинс), 2:1 – 35 Робертсон (Рантанен, Биксель), 3:1 – 39 Макдэвид (Бушар), 4:1 – 43 Хайман (Нюджент-Хопкинс), 5:1 – 52 Хайман (Кэйн), 6:1 – 57 Клингберг (Кэйн, Драйзайтль)

Эдмонтон ведет в серии 2-1.

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