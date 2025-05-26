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НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Кубка Стэнли.
Вчера, 07:38       Автор: Игорь Мищук
Эдмонтон победил Даллас / Getty Images
Эдмонтон победил Даллас / Getty Images

В ночь на понедельник, 26 мая, в рамках плей-офф НХЛ состоялся третий матч финала Западной конференции Кубка Стэнли между Эдмонтоном и Далласом.

Ойлерз одержали убедительную победу 6:1 над соперником и повели в противостоянии со счетом 2-1.

Читай также: Кубок Стэнли: Эдмонтон вышел вперед в финале Западной конференции с Далласом

Результат матча НХЛ за 25 мая

Эдмонтон – Даллас – 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Бушар (Кулак, Нюджент-Хопкинс), 2:0 – 14 Макдэвид (Хайман, Нюджент-Хопкинс), 2:1 – 35 Робертсон (Рантанен, Биксель), 3:1 – 39 Макдэвид (Бушар), 4:1 – 43 Хайман (Нюджент-Хопкинс), 5:1 – 52 Хайман (Кэйн), 6:1 – 57 Клингберг (Кэйн, Драйзайтль)

Эдмонтон ведет в серии 2-1.

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