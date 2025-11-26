iSport.ua
Промоутер Уоррен раскрыл условия боя Фьюри с Джошуа

Всё зависит от денег.
Вчера, 09:00       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV ответил на вопросы о возможном бою Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) против экс-чемпиона Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

"Слушайте, Тайсон будет биться, если захочет и если деньги будут правильными. Всё очень просто. Я говорил с ним на днях, и он сказал, что будет делать то, что хочет, и если деньги будут правильными - он будет биться", — отметил Уоррен.

Журналист уточнил, может ли бой состояться в следующем году.

"Я не знаю. Эй Джей, очевидно, хочет продолжать биться, и Тайсон показал, что хочет, но всё зависит от денег. Если он будет готов это сделать, то почему бы бою не состояться позже? Главное — чтобы они продолжали побеждать", — добавил промоутер.

Также Уоррен ответил, будет ли у Фьюри сначала бой-возвращение, если он решит встретиться с Джошуа:

Я думаю, что да. Джошуа проводит такой бой с Джейком Полом.

Ранее промоутер Джошуа оценил шансы Пола в поединке против своего клиента.

