"На несколько уровней ниже": Промоутер Джошуа оценил шансы Пола в будущем бою

Эдди Хирн поделился мнением о сопернике своего клиента.
Сегодня, 00:58       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о его будущем бое против блогера Джейка Пола.

Представитель британца отметил, его подопечный серьезно относится к этому поединку и у шоумена вряд ли будут шансы, несмотря на то что он стал лучше как боксер.

Читай также: Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

"Люди спрашивают, будет ли Джошуа снисходительным. Джошуа останется Джошуа. Он не шутит, не играет с соперником. Он выйдет в ринг, чтобы завершить бой как можно быстрее.

Джошуа уважает его за то, что тот принял вызов. Он не считает это забавным, не думает, что это шутка. И Джошуа нельзя спровоцировать на какие-то абсурдные слова. Он скажет, что уважает тебя, но ты будешь наказан, без пощады. Это будет настоящий бой. Это не выставочный поединок, не большие перчатки, не более короткие раунды. Это реальный бой.

Есть ли шанс у Пола сделать бой хотя бы конкурентным? Он боец. Он стал неплохим боксером тяжелого веса. Это не так, что он просто встал с дивана и вышел в ринг. Он проходил тренировочные лагеря, имел настоящие бои. Но он на несколько уровней ниже Джошуа. Впрочем, сейчас он находится на более высоком уровне, чем ему приписывали раньше.

Три-четыре года назад я говорил, что он был посредственным бойцом, и это было правдой. Теперь я говорю, что он неплохой боксер в крузервейте. По моему мнению, далеко не мирового уровня, но он значительно улучшился. Раньше он был ютубером, который только начинал заниматься боксом. Теперь я определяю его как профессионального боксера, просто не уровня Джошуа", - сказал Хирн в комментарии Seconds Out.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

Ранее Пол раскрыл, как выбрал Джошуа для следующего поединка.

