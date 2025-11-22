Джейк Пол раскрыл, как выбрал Джошуа для следующего поединка

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в своём ближайшем бою встретится в ринге с боксирующим блогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Джейк Пол рассказал для Talksport, почему выбрал именно Энтони Джошуа для своего следующего боя:

"Джошуа всегда входил в наши планы после отмены боя с Джервонтой, но мы начали общаться с целым рядом команд разных бойцов. Томми Фьюри испугался, как обычно. Он хотел больше времени. Райан Гарсия испугался. Теренс Кроуфорд сказал „да“, но хотел устроить бой позже, в следующем году.

Я сказал: „Давайте организуем поединок прямо сейчас“. Энтони Джошуа сказал „да“ и был готов драться в декабре. Поэтому мы и погнали", — сказал Пол.

Напомним, что бой Джошуа против Пола состоится 19 декабря в американском Майами.

