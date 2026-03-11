"Буду в восторге": Промоутер Фьюри отреагировал на намерение Усика устроить трилогию

Представитель британца рассказал, когда они могли бы организовать третий бой с украинцем.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал слова обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика, который заявил о готовности устроить трилогию.

Представитель британского боксера отметил, что они с радостью согласились бы на третий бой и могли бы его организовать после того, как украинец пройдет победителя поединка между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.

"Если он одержит победу над Уордли или Дюбуа и захочет сразиться с Тайсоном, я буду в восторге от этого боя.

Их первые два поединка были очень близкими, очень захватывающими, действительно захватывающими, я бы смотрел их весь день напролет.

Тайсон тоже хочет этого боя. Он неоднократно говорил мне, что очень хотел бы с ним подраться", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Отметим, также Уоррен ответил на желание Усика встретиться с победителем боя Уордли - Дюбуа.

