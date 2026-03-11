iSport.ua
Калинина сумела переиграть россиянку на WTA 125

Доминировала в матче против Приданкиной.
Сегодня, 12:37       Автор: Валентина Чорноштан
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина принимает участие в турнире WTA 125 в Турции.

В 1/16 финала ей предстояло сыграть против россиянки Елены Приданкиной. Матч длился 1 час и 20 минут, за это время Ангелина совершила две двойные ошибки и отыграла пять из шести брейк-пойнтов.

Украинке удалось выиграть на подаче 35 из 56 очков (63%) и 26 из 46 очков (57%) на приёме. Также она выиграла 12 из 15 геймов.

Megasaray Hotels Open - WTA 125. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, SE) - Елена Приданкина (-, Q) 6:2, 6:1.

Тем временем Свитолина второй год подряд пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

