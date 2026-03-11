Феррари планирует использовать уникальное антикрыло в ближайшем Гран-при

Феррари на Гран-при Китая собирается использовать своё уникальное заднее антикрыло, сообщает Autoracer.

Напомним, что створки антикрыла Скудерии могут вращаться более чем на 180 градусов.

Добавим, что на предсезонных тестах пилот Феррари Льюис Хэмилтон опробовал это антикрыло, однако инженеры сообщили, что элемент нуждается в доработке.

Теперь, как сообщает источник, Феррари привезёт это антикрыло на Гран-при Китая, но это будет та же версия, что была представлена в болиде на предсезонных тестах в Бахрейне, а доработанное антикрыло будет готово к использованию к Гран-при Канады.

К слову, организаторы Гран-при Саудовской Аравии высказали свои мысли относительно гонки в Джидде.

