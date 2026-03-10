Лига чемпионов: превью 1/8 фонала – Реал примет Сити, а ПСЖ сыграет против Челси

Самая интересная стадия Лиги чемпионов — это, конечно, плей-офф. И если в дополнительном раунде почти не было «громких» противостояний, то на стадии 1/8 финала мы уже увидим все топ-клубы.

11 марта состоятся еще четыре матча 1/8 финала. В некоторых парах одна из команд будет безусловным фаворитом, в других соперники выглядят очень равными.

19:45 | Байер (16) — Арсенал (1)

Эксперты практически не сомневаются относительно этого противостояния — Арсенал должен легко проходить Баєр и выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Перед первым матчем у клуба из Леверкузена дела складываются не лучшим образом. После победы над Олимпиакос в первом поединке дополнительного раунда плей-офф «фармацевты» смогли выиграть только один раз за пять матчей. На прошлой неделе произошла голевая перестрелка с Фрайбург, которая завершилась ничьей 3:3.

Кроме того, у Баєра есть серьёзные кадровые проблемы. Да, у Арсенала тоже отсутствует Мартин Эдегор, под вопросом участие Вильям Салиба и Риккардо Калафьори, но даже без них «канониры» должны побеждать.

Интересный факт: Баєр выиграл только один матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов за свою историю. Ещё один сыграл вничью и целых 10 раз проиграл.

По версии betking на победу Баєра можно поставить с коэффициентом 6.00, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается коэффициентом 1.55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4.33.

22:00 | ПСЖ (11) — Челси (6)

Одно из чрезвычайно интересных противостояний этой стадии. Действующий победитель Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала встретил сильного соперника, который, к тому же, летом разгромил их в финале клубного чемпионата мира.

У Челси уже закончился «медовый месяц» с новым тренером, когда команда побеждала практически в каждом матче, и в последнее время начали чередоваться проблемные игры с такими, где «пенсионеры» просто выносили своих соперников.

У Пари Сен-Жермен дела тоже не всегда складываются гладко. В предыдущем матче они проиграли Монако, которое перед этим сами же прошли в Лиге чемпионов. Не поможет парижанам Фабиан Руис, зато готовы играть Жоау Невеш и Усман Дембеле.

Интересный факт: ПСЖ провёл в плей-офф Лиги чемпионов 58 матчей в своей истории, но НИ РАЗУ не сыграл вничью.

По версии betking на победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 1.96, тогда как потенциальный успех Челси оценивается коэффициентом 3.75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3.80.

22:00 | Буде/Глимт (23) — Спортинг (7)

Возможно, две самые слабые по именам команды среди оставшихся в Лиге чемпионов сошлись в очном противостоянии. Буде/Глимт очень уверенно начал календарный год, победив Атлетико Мадрид и Манчестер Сити на основном этапе Лиги чемпионов, а затем и миланский Интер в дополнительном раунде плей-офф. Но даже такие результаты не делают норвежцев очевидным фаворитом этого противостояния.

Португальский Спортинг также находится в хорошей форме — команда не знает поражений с 6 января и продолжает борьбу за чемпионский титул в Португалии. Впрочем, у лиссабонцев есть серьёзные кадровые проблемы, которые могут помочь их соперникам как минимум в первом матче. В предстоящей игре не смогут помочь оба основных игрока левого фланга из-за дисквалификаций.

Перед матчами Буде/Глимт всем понятно, что дома им играть легче (погода, искусственное поле), но здесь им добавляет преимуществ и то, что Спортинг на выезде играет значительно хуже, чем перед родными болельщиками.

Интересный факт: Буде/Глимт в прошлом году выиграл оба матча против португальских команд в Лига Европы УЕФА, а Спортинг за всю историю проиграл только один матч против норвежских клубов (пять побед).

По версии betking на победу Буде/Глимт можно поставить с коэффициентом 2.62, тогда как потенциальный успех Спортинга оценивается коэффициентом 2.60. Вероятность ничьей — 3.66.

22:00 | Реал Мадрид (9) — Манчестер Сити (8)

Большинство болельщиков называют именно это противостояние самым интересным в 1/8 финала. Эти две команды вполне можно было ожидать и в финале турнира, однако они встретились уже в шестой раз за последние семь лет ещё до главного матча турнира.

У обеих команд, к сожалению, не всё идеально с составом. У Сити будут отсутствовать Йошко Гвардиол и Матео Ковачич, под вопросом участие Савиньо.

У Реал Мадрид ситуация ещё сложнее: не сыграют Джуд Беллингем, Давид Алаба, Дани Себальос, Эдер Милитао и Родриго, а Килиан Мбаппе только начал тренироваться накануне матча.

Интересно, что под угрозой дисквалификации находятся Дин Хейсен, Орельен Тчуамени и Винисиус Жуниор. Возможно, мы увидим провокации бразильца со стороны «горожан»?

Интересный факт: Винисиус забил 12 из последних 13 своих голов в Лиге чемпионов во вторых таймах.

По версии betking на победу Реала можно поставить с коэффициентом 3.60, тогда как потенциальный успех Манчестер Сити оценивается коэффициентом 2.00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3.80.

