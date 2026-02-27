iSport.ua
Уоррен прокомментировал возможный иск против саудовских инвесторов

Ответил на вопросы о готовящемся иске.
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Накануне появилась информация о том, что промоутер Фрэнк Уоррен будет судиться с Zuffa Boxing Дэйны Уайта. Причиной такого решения стало то, что SELA и TKO Boxing, с которыми у Уоррена был контракт, не пригласили его промоутерскую компанию Queensberry к созданию проекта Zuffa Boxing.

Для Daily Mail Boxing британский предприниматель высказался о потенциальной судебной битве между ним и саудовцами, что вы можете рассказать об этом на текущий момент, спросил журналист издание.

"Немного. Это просто действие, и на данный момент я не могу дать никаких комментариев".

Что это означает для ваших бойцов? Будете ли вы продолжать проводить бои в Саудовской Аравии? Мы будем продолжать видеть вас в кардах Сезона в Рияде?

На данный момент я не могу это комментировать. К сожалению, эта информация уже вышла, но что есть, то есть. Нам просто нужно продолжать. Мы проводим шоу. Вот почему вы сегодня здесь. Нынешнее шоу (Уордли — Дюбуа) будет полностью распродано. Мы продали всю арену в Германии, мы продали арену в Дублине, осталось тысяча билетов на бой Мозеса Итаумы, мы анонсируем большой бой в Париже, плюс ещё несколько поединков. Это обычный бизнес для нас, и будем надеяться, что остальные вопросы разрешатся.

