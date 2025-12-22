iSport.ua
"Это важнее боя с Фьюри": Промоутер Джошуа желает устроить ему титульный поединок

Представитель британского экс-чемпиона назвал приоритетного соперника.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, хотел бы, чтобы его клиент снова поборолся за титул.

По словам представителя британского боксера, его подопечный в случае подобной возможности отдал бы предпочтение бою с обладателем пояса WBO Фабио Уордли, а не поединку против Тайсона Фьюри.

Читай также: "Выдержал больше, чем я ожидал": Промоутер Джошуа оценил выступление Пола

"Какого соперника предпочел бы Джошуа? Фабио Уордли. Титул чемпиона мира - больший приоритет для Эй Джея. Это важнее боя с Фьюри. Он хотел бы снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Если бы нам предложили сначала бой с Уордли, а затем поединок с Фьюри, уверен, что Эй Джей принял бы его мгновенно.

Но здесь, очевидно, масштаб боя с Фьюри - это то, что интересует людей, интересует Турки Аль аш-Шейха. Я сомневаюсь, что его превосходительство придет и предложит нам бой с Уордли. Если же да, и мы могли бы бороться за чемпионство в супертяжелом весе - безусловно, мы его примем", - сказал Хирн в комментарии Boxing Social.

Напомним, что Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Джейком Полом.

