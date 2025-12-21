iSport.ua
"Выдержал больше, чем я ожидал": Промоутер Джошуа оценил выступление Пола

Эдди Хирн поделился впечатлениями от победы своего клиента.
Сегодня, 13:52       Автор: Игорь Мищук
Джошуа нокаутировал Пола / Getty Images
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о бое против блогера Джейка Пола, в котором его подопечный одержал победу нокаутом в шестом раунде.

Представитель британского боксера отдал должное шоумену, отметив, что тот продержался дольше, чем ожидалось.

Читай также: Титановые пластины и удаление зубов: Пол перенес операцию после поражения от Джошуа

"Хороший бой. Послушайте, уважение Джейку Полу. На ринге он был жестким парнем. Естественно, он много двигался, чем усложнил задачу Джошуа. Эй Джей долго не выходил на ринг, он был немного ржавим. Ему понадобилось время, чтобы взять его тепленьким, но я впечатлен Джейком. В конце концов, он держал удары, после которых многие оказались бы в глухом нокауте, особенно в концовке боя.

Пол делал то, что ему необходимо было сделать, чтобы выжить. У него это получилось. Очень трудно не выходить на ринг 14 месяцев и быть острым, как бритва, с парнем, который так бегает. Да, возможно, бой продлился на два-три раунда больше, чем ожидалось, но отдаю должное Полу. Он был намного жестче, чем я думал. Он выдержал намного больше ударов, чем я ожидал", - сказал Хирн в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри после победы над Полом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Джейк Пол

