На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Мало было того, что не спас ворота.

В одном из футзальных матчей на россии игрок клуба Ухта Дмитрий Хусаинов чуть было не лишился зрения.

Футзалист пытался спасти свою команду от пропущенного гола, но не успел и вышел за пределы игровой площадки.

Он оказался точно над системой, которая запускает фейерверки после голов и получил "заряд" прямиком в лицо.

Сообщается, что некоторое время спустя игрок сумел продолжить матч.

