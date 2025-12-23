iSport.ua
Русский Українська
Футбол

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Мало было того, что не спас ворота.
Сегодня, 11:35       Автор: Василий Войтюк

В одном из футзальных матчей на россии игрок клуба Ухта Дмитрий Хусаинов чуть было не лишился зрения.

Футзалист пытался спасти свою команду от пропущенного гола, но не успел и вышел за пределы игровой площадки.

Он оказался точно над системой, которая запускает фейерверки после голов и получил "заряд" прямиком в лицо.

Сообщается, что некоторое время спустя игрок сумел продолжить матч. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Левандовски получил новый вариант за океаном Левандовски получил новый вариант за океаном
Лидер Днепра стал MVP недели Суперлиги Лидер Днепра стал MVP недели Суперлиги
Passion UA ​​неожиданно распустили одну из команд Passion UA ​​неожиданно распустили одну из команд
Женская сборная Украины сменит главного тренера Женская сборная Украины сменит главного тренера

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны15:38
Левандовски получил новый вариант за океаном
Украина15:00
Лидер Днепра стал MVP недели Суперлиги
Киберспорт14:27
Passion UA ​​неожиданно распустили одну из команд
Украина13:56
Женская сборная Украины сменит главного тренера
Европа13:28
Слот раскрыл сроки восстановления Исака
Украина12:47
Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области
Европа12:11
Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
Украина11:54
Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ
Другие страны11:35
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
НБА10:53
ТОП-10 моментов НБА: сумасшедший постер Джейлена Вильямса - лучший эпизод дня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK