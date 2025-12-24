Михайлюк уверенным выступлением не остановил поражение Юты

Украинец Святослав Михайлюк провел очередной матч по регулярке НБА. Свингмэн вышел в старте Юты на поединок против Мемфиса.

Воспитанник Черкасских Мартышек получил 22 минуты на площадке. Михайлюк за это время набрал 9 очков, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи. Также он оформил 3 перехвата и однажды потерял мяч.

Михайлюк выполнил 9 бросков из игры. Точные оказались по одному двух- и трехочковому. Также он реализовал 4 броска с линии штрафных (4 попытки). Впрочем, Гриззлис сумели одолеть "джазменов" (137:128).

К слову, украинец Владимир Конев признан MVP недели Суперлиги.

