Атлетико и Барселона поборются за экс-напарника Забарного

Защитник английского Борнмута Маркос Сенеси заинтересовал испанские гранды. Мадридский Атлетико и Барселона стремятся переманить центрбека, сообщает TEAMtalk.

Аргентинец не продлил контракт с "вишнями". В январе у Сенеси будет возможность начать переговоры с другими клубами. "Матрацники" и Барса попытаются подписать защитника свободным агентом.

В нынешнем сезоне Сенеси провел 17 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 ассиста. На Виталити Стэдиум он перебрался летом 2022 года. Роттердамский Фейеноорд тогда выручил за центрбека 15 млн евро.

Тем временем нападающий Борнмута Антуан Семеньо получил возможность перехода в лондонский Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!