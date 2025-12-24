iSport.ua
Футбол

Атлетико и Барселона поборются за экс-напарника Забарного

Трансфер может состояться летом.
Сегодня, 10:56       Автор: Антон Федорцив
Маркос Сенеси / Getty Images
Маркос Сенеси / Getty Images

Защитник английского Борнмута Маркос Сенеси заинтересовал испанские гранды. Мадридский Атлетико и Барселона стремятся переманить центрбека, сообщает TEAMtalk.

Аргентинец не продлил контракт с "вишнями". В январе у Сенеси будет возможность начать переговоры с другими клубами. "Матрацники" и Барса попытаются подписать защитника свободным агентом.

В нынешнем сезоне Сенеси провел 17 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 ассиста. На Виталити Стэдиум он перебрался летом 2022 года. Роттердамский Фейеноорд тогда выручил за центрбека 15 млн евро.

Тем временем нападающий Борнмута Антуан Семеньо получил возможность перехода в лондонский Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико борнмут Маркос Сенеси

