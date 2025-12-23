iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси вмешался в борьбу за звезду АПЛ

"Синие" готовят зимний трансфер.
Сегодня, 16:55       Автор: Антон Федорцив
Антуан Семеньо / Getty Images
Антуан Семеньо / Getty Images

Нападающий английского Борнмута Антуан Семеньо получил новый вариант продолжения карьеры. Лондонский Челси готов подписать вингера в январе, сообщает Sky Sports.

Столичный клуб якобы уже послал запрос о трансфере ганца. С 1 января в течение непродолжительного времени будет действовать клаусула – Семеньо можно будет приобрести за 60 млн фунтов. Еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Семеньо провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативных передачи. Конкуренцию Челси в борьбе за нападающего составят английские Ливерпуль, Манчестер Сити и МЮ.

Кстати, украинец Александр Зинченко не отвернул поражение Ноттингема от лондонского Фулхэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси борнмут Антуан Семеньо

Статьи по теме

Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода
Центральный защитник Ренна интересен ведущим европейским клубам Центральный защитник Ренна интересен ведущим европейским клубам
Ньюкасл расписал ничью с Челси Ньюкасл расписал ничью с Челси
Звезда Борнмута определился с предпочтениями Звезда Борнмута определился с предпочтениями

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Европа18:41
Ювентус собрался арендовать хавбека сборной Италии
Европа18:12
Назван фаворит на подписание Довбика в январе
Формула 118:08
Ферстаппен оценил звук новых двигателей Формулы-1
Бокс17:35
"Настроен вернуться": Промоутер рассказал о состоянии Пола после тяжелого поражения от Джошуа
Биатлон17:30
Две обладательницы Хрустального глобуса пропустят этап Кубка мира
Европа16:58
Рома достигла принципиальной договоренности с форвардом Манчестер Юнайтед
Европа16:55
Челси вмешался в борьбу за звезду АПЛ
Другие страны16:30
Кубок африканских наций-2025: ДР Конго обыграла Бенин, Сенегал, Нигерия и Тунис стартуют на турнире
Европа16:19
Милан близок к трансферу бомбардира Партизана
Другие страны15:38
Левандовски получил новый вариант за океаном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK