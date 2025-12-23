Челси вмешался в борьбу за звезду АПЛ

Нападающий английского Борнмута Антуан Семеньо получил новый вариант продолжения карьеры. Лондонский Челси готов подписать вингера в январе, сообщает Sky Sports.

Столичный клуб якобы уже послал запрос о трансфере ганца. С 1 января в течение непродолжительного времени будет действовать клаусула – Семеньо можно будет приобрести за 60 млн фунтов. Еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Семеньо провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативных передачи. Конкуренцию Челси в борьбе за нападающего составят английские Ливерпуль, Манчестер Сити и МЮ.

Кстати, украинец Александр Зинченко не отвернул поражение Ноттингема от лондонского Фулхэма.

