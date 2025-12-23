Зинченко не смог помочь Ноттингему избежать поражения

В понедельник, 22 декабря, Фулхэм принимал дома Ноттингем. Александр Зинченко остался в запасе.

Команды очень долго отказывались раскрываться, к 30-й минуте счет по ударам по воротам все еще был 0:0. И лишь в самой концовке тайма Фулхэм получил свои моменты.

Сначала Хименес чудом не попал в ворота, но уже через пару мину мексиканец все же открыл счет с 11-метровой отметки.

Второй тайм оказался точно таким же "веселым". На последнюю десятиминутку на поле появился Зинченко, но не смог помочь команде отыграться.

Фулхэм - Ноттингем 1:0

Гол: Хименес (пенальти), 45+5

