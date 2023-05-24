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Команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с особой просьбой

Поверженный боксер рассчитывает получить еще один шанс в борьбе за абсолютное чемпионство.
Сегодня, 20:58
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, обратился к WBC, WBA, WBO, и IBF с особой просьбой после поражения его клиента в бою с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

Представитель боксера из Украины отметил, что считает проигрыш в этом поединке незаслуженным, и просит у боксерских организаций сохранить за его подопечным статус обязательного претендента, чтобы тот получил еще один шанс побороться за бесспорное чемпионство.

Об этом Климас написал в своем Twitter.

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"В прошлую субботу в Лас-Вегасе Василий Ломаченко бросил вызов абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хэйни. Зрители на арене MGM и боксерский мир с осуждением отреагировали на нечестное и несправедливое решение, которое лишило Лому заслуженной победы и его жизненной цели - стать абсолютным чемпионом мира.

Пока команда Ломы готовится опротестовать решение судей, в свете крайне противоречивого исхода поединка от имени Василия Ломаченко я прошу оставить его первым номером рейтинга и обязательным претендентом на титул в легком весе. В субботу Лому лишили победы на ринге, но он заслуживает возможность сохранить первое место и как можно скорее получить еще один шанс достичь своей цели", - написал Климас.

Ранее Василий Ломаченко обратился к болельщикам после поражения от Девина Хэйни.

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