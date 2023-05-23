"Нужно оставаться человеком": Ломаченко обратился к болельщикам после поражения от Хэйни
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко обратился к болельщикам после поражения в бою против Девина Хэйни.
Спортсмен с украинским паспортом поблагодарил за поддержку, а также подвел итоги поединка.
"Приветствую всех. За последние пару дней получил очень много сообщений со словами поддержки, с теплыми словами поддержки в свой адрес. Очень много людей пишут и убеждают в том, что мы этот поединок не проиграли".
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"Мы, в принципе, с вами согласны в этом. Особенно те люди, которые любят, ценят и уважают этот вид спорта, те, кто разбирается в этом - наши мнения сходятся. Но есть то, что имеем. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Значит, на то была воля Всевышнего. Слава Богу за все. До встречи", - сказал Ломаченко.
Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). На ISPORT.ua доступно видео лучших моментов боя.