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Теофимо Лопес отреагировал на поражение Ломаченко от Хэйни

Бывший соперник спортсмена из Украины осудил действия популярного телеканала.
Сегодня, 11:14
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес высказался о победе Девина Хэйни над его экс-соперником Василием Ломаченко.

Американец в преддверии титульного поединка заявил, что телеканал ESPN в симпатии к темнокожим бойцам. После боя эксперты канала единогласно попытались оправдать победу Хэйни.

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Лопес написал в Instagram, что это только подтверждает его слова. 

"Но Теофимо - расист. Никогда такого не было! Я просто знаю свое дело. Не благодарите, что предупредил на несколько недель вперед", - написал Лопес.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, Рой Джонс объяснил, почему украинец проиграл американцу.


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