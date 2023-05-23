Теофимо Лопес отреагировал на поражение Ломаченко от Хэйни

Бывший абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес высказался о победе Девина Хэйни над его экс-соперником Василием Ломаченко.

Американец в преддверии титульного поединка заявил, что телеканал ESPN в симпатии к темнокожим бойцам. После боя эксперты канала единогласно попытались оправдать победу Хэйни.

Читай также: "Ты легко выиграл": Арум извинился перед Ломаченко за результат боя с Хэйни

Лопес написал в Instagram, что это только подтверждает его слова.

"Но Теофимо - расист. Никогда такого не было! Я просто знаю свое дело. Не благодарите, что предупредил на несколько недель вперед", - написал Лопес.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, Рой Джонс объяснил, почему украинец проиграл американцу.