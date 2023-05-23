Рой Джонс объяснил, почему Ломаченко проиграл Хэйни

Легенда мирового бокса уверен, что спортсмен из Украины не заслужил стать чемпионом.

Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказался о поражении Василия Ломаченко в бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни.

По словам американца, спортсмен с украинским паспортом мог победить, если бы выиграл последний раунд.

"Хэйни доминировал в первой половине боя, а Лома во второй. Девин вернулся в последнем раунде и восстановил свой чемпионский статус. Чемпионский пояс в такой ситуации не отнимают. Если бы Лома провел двенадцатый раунд, как одиннадцатый, то я мог бы отдать ему победу".

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"В таком случае он выиграл бы три последних раунда. Он победил в двух, но проиграл последний. Поэтому я не могу сказать, что он заслужил стать бесспорным чемпионом", - приводит слова Джонса Boxing News 24.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Ломаченко сделал первое заявление после поражения от Хэйни