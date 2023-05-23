"Он станет королем": Дядя Мейвезера оценил итог боя Ломаченко - Хэйни

Авторитетный тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о поражении Василия Ломаченко абсолютному чемпиону мира в легком весе американцу Девину Хэйни.

По словам специалиста, поединок помог спортсмену с украинским паспортом воскресить карьеру.

"Этот бой воскресил его карьеру. Многие думали, что с Ломаченко покончено, потому что Девин был намного крупнее. Все думали, что Хэйни уничтожит его. В том бою он показал, к какому уровню принадлежит. Парень целый год ничего не делал из-за проблем в своей стране. Никто не знал, что от него осталось".

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Джефф Мейвезер считает, что Ломаченко снова добьется успеха.

"Нет ничего постыдного в этом поражении. Бой был достаточно близким и многие ему отдали победу. Итак, я думаю, что лучший путь для него, это вернуться в 130 фунтов. Он снова станет королем. Думаю, что сейчас его акции выросли. Сейчас только вопрос в том, какую весовую категорию он выберет 130 или 135 фунтов. Он будет в порядке в любой из них", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Стивенсон заступился за Ломаченко по итогам боя с Хэйни.