"Это ограбление": Стивенсон заступился за Ломаченко по итогам боя с Хэйни

Шакур Стивенсон считает, что спортсмен из Украины должен был выиграть.

Популярный легковес Шакур Стивенсон высказался о поединке Василия Ломаченко и Девина Хэйни.

По словам американского боксера, спортсмен с украинским паспортом выиграл бой, а в итоге его засудили.

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"Ломаченко победил. У меня вышло 8-4 в пользу Ломаченко. Я считаю, что это было ограбление. Ломаченко выиграл. Я не думаю, что это бой вообще был конкурентным", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что промоутер извинился перед Ломаченко за результат боя с Хэйни.