Промоутер Усика отреагировал на поражение Ломаченко

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о поражении Василия Ломаченко в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

Функционер в Instagram-stories опубликовал пост, в котором заявил, что спортсмен с украинским паспортом смог завоевать симпатии зрителей.

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"Девин Хэйни выиграл пояса, Василий Ломаченко завоевал сердца", - написал Красюк.

Напомним, в ночь с 20-го на 21 мая Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни.