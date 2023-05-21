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"Для меня они лучше": Ломаченко сравнил Хэйни с другими своими соперниками

Боксер из Украины не считает абсолютного чемпиона своим сильнейшим оппонентом.
Сегодня, 15:02
Ломаченко проиграл в бою с Хэйни / Getty Images
Ломаченко проиграл в бою с Хэйни / Getty Images

Василий Ломаченко после поражения от абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни сравнил его со своими бывшими соперниками.

По его словам, он не считает своего нынешнего обидчика сильнейшим оппонентом, а лучше него были Хорхе Линарес и Теофимо Лопес.

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"Я хочу увидеть бой Хэйни против Джемейна Ортиса. Будет очень интересно посмотреть.

А если говорить о Хорхе Линаресе и Теофимо Лопесе, то для меня они лучше Хэйни", - сказал Ломаченко на пресс-конференции после боя.

Ранее Хэйни озвучил имена желаемых соперников после победы над Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Хорхе Линарес Теофимо Лопес девин хэйни

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