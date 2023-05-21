"Для меня они лучше": Ломаченко сравнил Хэйни с другими своими соперниками
Боксер из Украины не считает абсолютного чемпиона своим сильнейшим оппонентом.
Василий Ломаченко после поражения от абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни сравнил его со своими бывшими соперниками.
По его словам, он не считает своего нынешнего обидчика сильнейшим оппонентом, а лучше него были Хорхе Линарес и Теофимо Лопес.
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"Я хочу увидеть бой Хэйни против Джемейна Ортиса. Будет очень интересно посмотреть.
А если говорить о Хорхе Линаресе и Теофимо Лопесе, то для меня они лучше Хэйни", - сказал Ломаченко на пресс-конференции после боя.
Ранее Хэйни озвучил имена желаемых соперников после победы над Ломаченко.