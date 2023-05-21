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Хэйни озвучил имена желаемых соперников после победы над Ломаченко

Абсолютный чемпион выделил двух приоритетных оппонентов.
Сегодня, 14:35
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни рассказал о своих планах на будущее после победы над Василием Ломаченко.

По словам американского боксера, если он останется в легком дивизионе, то не против встретиться в ринге с Шакуром Стивенсоном и Джервонтой Дэвисом.

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"Мне всегда было трудно делать вес. Я делал все возможное, чтобы добиться этого в легком дивизионе, но только что побил будущего члена Зала Славы. Это моя восьмая защита титула. В легком весе по-прежнему много отличных бойцов. Если это имеет смысл, то мы останемся в этой весовой категории.

У нас есть такие бойцы, как Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис. Этот список можно продолжать и продолжать", - приводит слова Хэйни Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Стивенсон вызвался на бой с Хэйни после его победы над Ломаченко.

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