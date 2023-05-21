Стивенсон вызвался на бой с Хэйни после его победы над Ломаченко
Обязательный претендент на пояс WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился впечатлениями от боя между абсолютным чемпионом Девином Хэйни и Василием Ломаченко.
После поединка непобежденный американец поднялся в ринг, где заявил, что считает незаслуженной победу своего соотечественника, и выразил желание стать его следующим соперником.
"Ломаченко должен быть абсолютным чемпионом, он победил. Он выиграл этот бой. Он наносил более точные удары, его удары были более чистыми, и он задавал темп поединка.
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Давайте устроим бой с Хэйни. Я считаю, что этот поединок должен состояться следующим. Я думаю, что Девин не на моем уровне, и я это продемонстрирую. Мне кажется, что Хэйни - жесткий боец, но я обладаю навыками высокого уровня, и он мне не ровня.
Сейчас я здесь, а они сбежали с ринга. Сейчас они увидели меня и убежали с ринга. Они немного испугались. Но я не могу сказать это Девину в лицо", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.
Ранее Девин Хэйни проанализировал победу над Василием Ломаченко.