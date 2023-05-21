iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стивенсон вызвался на бой с Хэйни после его победы над Ломаченко

Американский легковес хочет встретиться в ринге с абсолютным чемпионом.
Сегодня, 13:02
Стивенсон хочет подраться с Хэйни / Getty Images
Стивенсон хочет подраться с Хэйни / Getty Images

Обязательный претендент на пояс WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился впечатлениями от боя между абсолютным чемпионом Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

После поединка непобежденный американец поднялся в ринг, где заявил, что считает незаслуженной победу своего соотечественника, и выразил желание стать его следующим соперником.

"Ломаченко должен быть абсолютным чемпионом, он победил. Он выиграл этот бой. Он наносил более точные удары, его удары были более чистыми, и он задавал темп поединка.

Читай также: "Был уверен, что победил": Ломаченко выразил недоумение результатом боя с Хэйни

Давайте устроим бой с Хэйни. Я считаю, что этот поединок должен состояться следующим. Я думаю, что Девин не на моем уровне, и я это продемонстрирую. Мне кажется, что Хэйни - жесткий боец, но я обладаю навыками высокого уровня, и он мне не ровня.

Сейчас я здесь, а они сбежали с ринга. Сейчас они увидели меня и убежали с ринга. Они немного испугались. Но я не могу сказать это Девину в лицо", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Ранее Девин Хэйни проанализировал победу над Василием Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон девин хэйни

Статьи по теме

"Было очень тяжело": Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Хэйни "Было очень тяжело": Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Хэйни
"Доказал, что являюсь одним из лучших": Хэйни проанализировал победу над Ломаченко "Доказал, что являюсь одним из лучших": Хэйни проанализировал победу над Ломаченко
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя
Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
просмотров

Последние новости

Бокс13:02
Стивенсон вызвался на бой с Хэйни после его победы над Ломаченко
Киберспорт12:54
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
ММА12:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс12:32
"Было очень тяжело": Ломаченко признался, почему расплакался после поражения от Хэйни
Киберспорт12:21
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
Европа и мир12:12
Чемпионат мира по хоккею-2023: Германия встретится с Венгрией, США сыграют против Франции
Бокс11:59
"Доказал, что являюсь одним из лучших": Хэйни проанализировал победу над Ломаченко
Европа11:54
Стало известно, сколько Ливерпуль заплатит за Мак Алистера
Бокс11:30
Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя
Европа11:20
Футболист Барселоны пожертвовал деньги на обеспечение африканских женщин средствами гигиены
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK